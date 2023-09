James Gunn revela qué actores seguirán trabajando en proyectos basados en comics de DC

“The Flash”, “Blue Beetle” y “Shazam! Fury Of The Gods” fueron películas que no tuvieron resultados espectaculares en taquillas este año, pero se filmaron antes de que James Gunn y Peter Safran fueran nombrados directores de DC Studios. Ahora que se ha anunciado el término de la huelga de guionistas, los fans de los filmes de superhéroes están muy interesados en saber cuándo iniciará el rodaje de “Superman: Legacy”, y sobre todo, qué actores de los proyectos anteriores seguirán apareciendo en nuevas cintas.

En una serie de preguntas y respuestas con los fans -a través de Threads– Gunn comentó que el año próximo se estrenará la serie de animación “Creature Commandos”, y posteriormente -en el verano de 2025- “Superman: Legacy”, pero muy aparte de ello, la actriz Viola Davis -quien interpreta en varias cintas a la doctora Amanda Waller- tendrá su propia serie de televisión, “Waller”, mientras que Xolo Maridueña (protagonista de “Blue Beetle”) aparecerá en otros filmes de esta nueva etapa de DC, al igual que John Cena, con su personaje de Peacemaker.

James comprendió el interés de los fanáticos por saber cuándo estarán disponibles los primeros trabajos de esta nueva etapa en DC Studios: “Es un impulso muy humano querer entender todo, pero comprendo la confusión sobre lo que está sucediendo en el Universo DC, ya que nadie ha visto nada de esta nueva etapa hasta ahora”. Otra película filmada antes de esos cambios, “Aquaman and The Lost Kingdom”, se estrenará en Estados Unidos el 20 de diciembre.

