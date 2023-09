Se estrena el trailer de la película “Aquaman and the lost kingdom”

Foto: Fiona Goodall for Universal Pictures / Getty Images

En 2018 la película “Aquaman” fue todo un éxito en Estados Unidos, donde recaudó más de $335 millones de dólares. Ahora se ha estrenado el trailer de la esperada secuela, “Aquaman and the lost kingdom”, dirigida por James Wan y de nuevo con Jason Momoa interpretando al famoso superhéroe de DC Comics.

En el avance puede verse a Arthur Curry (Momoa) convertido en padre, pero repentinamente debe asumir sus responsabilidades como rey de Atlantis cuando se presenta Black Mantha (Yahya Abdul-Mateen II), quien cuenta con el tridente negro y amenaza con matarlo. Así, Aquaman debe hacer equipo con su medio hermano Orm (Patrick Wilson) para defender a su familia.

En el elenco de “Aquaman and the lost kingdom” también destacan Nicole Kidman, Temuera Morrison, Ben Affleck, Dolph Lundgren y Amber Heard, esta última en el papel de Mera. Según Wan, la actriz tendrá menos escenas que en el primer filme, porque esta nueva aventura del superhéroe se centrará más en la relación que Aquaman tiene con su hermano y no con la madre de su hijo. La película se estrenará en Estados Unidos el 20 de diciembre.

