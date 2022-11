Jason Momoa les regala a sus fans unas candentes imágenes de su cuerpo durante programa en vivo

Hace unas semanas, Jason Momoa se volvió tendencia en redes sociales por deleitar a sus seguidores con un video donde mostraba sus atributos físicos, tapándose solo con un malo hawaiano que no dejaba mucho a la imaginación.

Ahora, el famoso intérprete de ‘Aquaman’ vuelve a consentir a sus fans y, sin miedo al qué dirán, se mostró nuevamente solo con un taparrabos durante su más reciente entrevista para el programa ‘Jimmy Kimmel Live’, sorprendiendo a los presentes y sonrojando al propio presentador.

Todo ocurrió cuando Jimmy Kimmel le mostró la imagen que se hizo viral en internet de su diminuto atuendo, preguntándole la razón por la que lo estaba usando en aquel momento.

J A S O N M O M O A ! 😳🍑😅 pic.twitter.com/8VDq4jVULU — Jimmy Kimmel Live (@JimmyKimmelLive) November 10, 2022

“Estoy haciendo un espectáculo. Soy creador, escritor, director y productor de esta serie de Apple llamada ‘Chief of War’ y todo es de 1780, 1790. Hawái. Eso es lo que uso todos los días. Me estaba preparando para el papel y me gusta meterme en el personaje, así que estaba bronceando mi trasero blanco”, respondió el actor.

Tras estas declaraciones, el conductor no pudo evitar preguntar si esa ropa le era cómoda y si era capaz de llevarlo en su vida cotidiana, sorprendiéndose con la respuesta tan relajada que dio Momoa.

“De hecho, ya ni siquiera me gusta usar ropa. Estoy en esto todos los días. Lo uso todo el tiempo”, manifestó sin pena alguna.

Acto seguido, la celebridad empieza a quitarse la ropa, da una vuelta y hasta meneó un poco los glúteos, encendiendo el ánimo de todos. Aunque después volvió a vestirse, el público aún seguía emocionado por la escena.

“Nunca me he sentido más como Danny DeVito que en este momento”, expresó el presentador, haciendo referencia a la cinta ‘Los gemelos golpean dos veces’, donde DeVito comparte créditos junto a Arnold Schwarzenegger.

Como era de esperarse, este momento se ha vuelto viral en redes sociales y los internautas no desaprovecharon para alabar el buen físico que tiene Jason Momoa: “Bonito bronceado y genes, Momoa”, “Ok, Jason, te vemos”, “Voy a comerlo”, “Jimmy Kimmel es el hombre más afortunado de la tierra”, señalaron algunos comentarios.

También te pueden interesar:

–Jason Momoa dice adiós a su larga melena y se rapa por una buena causa

–¿Adiós a Jason Momoa? Eiza González se fue de vacaciones a Italia con este misterioso joven

–Eiza González estaría estrenando romance con famoso productor gracias a misterioso mensaje