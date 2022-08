Eiza González estaría estrenando romance con famoso productor gracias a misterioso mensaje

La mexicana Eiza González de nuevo está bajo los reflectores y como ya es costumbre todo es gracias a las especulaciones sobre sus supuestos romances. En esta ocasión levantó sospechas de una posible nueva ruptura con el actor hawaiano Jason Momoa, con quien supuestamente estaba saliendo desde hace algunos meses.

La protagonista de “Lola, érase una vez” se dejó ver en un paseo en motocicleta junto a la estrella de “Aquaman”, por lo que muchos fans y medios de espectáculos indicaron que podría tratarse de una reconciliación. Sin embargo, recientemente, la actriz mexicana fue captada a bordo de un yate en Cerdeña, isla en Italia, junto a un conocido productor de cine.

Pero en esta ocasión paparazzis tomaron algunas imágenes de Eiza González junto al director Mohammed Al Turki, quien ha estado detrás de éxitos como “Mentiras mortales”, con Richard Gere, y “A cualquier precio”, estelarizada por Zac Efron. Las imágenes se volvieron virales rápidamente, pues los dos pasearon por la isla muy “juntitos”.

No obstante, fue el propio cineasta que compartió en su cuenta de Instagram algunas fotos de su viaje, en el que no sólo estaba la también modelo, sino que estuvieron presentes otros amigos. Aunque esta no es la primera vez que Eiza y Mohammed son captados juntos, pues al parecer tienen una excelente relación, lo que llamó la atención de los seguidores fueron las palabras con las que el director publicó las imágenes.

“Cada día agradezco por las noches que se convirtieron en mañanas, los amigos que se convirtieron en familia, los sueños que se convirtieron en realidad y los ‘Likes’ que se convirtieron en amor”, escribió Mohammed Al Turki, desatando las sospechas sobre sí Eiza y él comenzaron una relación.

Después de que la protagonista de “Baby driver” terminara su relación con el jugador Paul Rabil, González, de 32 años, no ha confirmado ningún noviazgo, y aunque se le ha relacionado con el actor de Hollywood, Jason Momoa, así como con el director Al Turki, la actriz no ha dado ninguna declaración al respecto, pues prefiere mantener su vida privada alejada de las cámaras.

