James Gunn revela el nombre de la actriz que será Supergirl en la película “Superman: Legacy”

Para James Gunn este año es de mucho trabajo, sobre todo por el rodaje de la película “Superman: Legacy”, con el que inicia una nueva fase de adaptaciones cinematográficas de comics de DC. Ahora el director dio a conocer que la actriz australiana Milly Alcock, conocida mundialmente por la serie de televisión “House Of The Dragon”, interpretará en dicha cinta el personaje de Supergirl.

Gunn, quien también está al mando de DC Studios, recurrió a sus redes sociales para compartir la noticia: “Esto es exacto. Milly es una joven actriz increíblemente talentosa, y estoy increíblemente emocionado de que forme parte del Universo Cinematográfico de DC. Sí, la conocí por primera vez en “House Of The Dragon”, pero quedé impresionado por sus variadas audiciones y pruebas de pantalla para Supergirl. Ella encarna a Kara tal como lo imaginaron Tom King, Bilquis Evely y Ana Nogueira“. Por su parte, Alcock escribió: “Muy emocionada de formar parte de la familia DC – muchas gracias a James Gunn por confiar en mí con Kara / Supergirl”. 💙🥹💙

El año pasado se fue conformando el elenco principal de “Superman: Legacy”. David Corenswet será El Hombre de Acero, Rachel Brosnahan interpretará a Lois Lane y Nicholas Hoult se presentará como el villano Lex Luthor. Adicionalmente, Milly también protagonizará una película centrada en su personaje, que llevará por título “Supergirl: Woman Of Tomorrow”.

“Superman: Legacy” se estrenará en Estados Unidos el 11 de julio de 2025; hasta el momento no se saben detalles acerca del argumento, sólo que volverá a presentar al personaje de Kal-El, quien llega a la Tierra proveniente del planeta Krypton y trabaja como reportero en el periódico Daily Planet. Como Superman, su misión es defender a los habitantes del mundo.

¿Quién es Milly Alcock, la nueva Supergirl?

Milly Alcock comenzó su carrera a los 14 años, en la serie de televisión australiana “Wonderland”. Poco después apareció en muchos comerciales y programas como “Pinegap” y “Fighting Season”. En 2019 su trabajo en la serie “Upright” llamó la atención de los productores de “House Of The Dragon” (la precuela del show “Game Of Thrones”), por lo que obtuvo el papel de la joven Rhaenyra Targaryen. En las audiciones para “Superman: Legacy” Alcock resultó la elegida, ante otras actrices como Emilia Jones y Cailee Spaeny. Actualmente ella tiene más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram.

Sigue leyendo: