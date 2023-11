Nicolas Cage por fin habla de su aparición en la película “The Flash”

La escena de la película “The Flash” en la que aparece Nicolas Cage caracterizado como Superman (basada en la cinta sobre el personaje, que dirigiría Tim Burton en 1997 y que finalmente no se llevó a cabo) ha sido muy comentada -y criticada- entre el público, pero ahora el actor fue cuestionado al respecto, y su respuesta ha generado sorpresa entre los fans de los filmes de superhéroes.

En una entrevista con Yahoo Entertainment Cage aclaró que él no tiene nada que ver con lo que se ve en la cinta dirigida por Andy Muschietti: “Cuando fui a ver la película salía yo luchando contra una araña gigante. Eso no fue lo que yo hice. Lo que se suponía que yo debía hacer era, literalmente, estar parado en una dimensión alternativa, por así decirlo, y presenciar la destrucción del universo. Kal-El estaba siendo testigo del fin de un universo, y con el poco tiempo que tuve, puedes imaginar lo que eso significaría en términos de lo que puedo transmitir. No tuve diálogo, así que tuve que transmitir con mis ojos la emoción. Entonces eso es lo que hice. Estuve en el set unas tres horas”. El pietaje filmado del actor jamás aparece en “The Flash”.

Hace dos meses Burton expresó su desagrado por la inclusión de la imagen de Cage en la película de Muschietti, cuando en realidad el proyecto de “Superman Lives” no prosperó. Nicolas también dio su opinión al respecto: “Entiendo por dónde van los comentarios de Tim. Sé lo que quiere decir. Sería muy infeliz si la gente se llevara mi arte. Estoy con él en ese sentido. Para mí la inteligencia artificial es una pesadilla. Es inhumano. No hay nada más inhumano que la IA. Pero creo que no fue inteligencia artificial lo que se utilizó en “The Flash”. Simplemente creo que hicieron algo con ese material, y una vez más lo digo, es algo que está fuera de mi control”.

