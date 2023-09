Tim Burton expresa su desagrado por la aparición de Nicolas Cage en la película “The Flash”

En 1989 Tim Burton dirigió una de sus películas más exitosas, “Batman”, protagonizada por Michael Keaton; siete años después comenzó a trabajar en una cinta de “Superman” que estelarizaría Nicolas Cage y que finalmente no se filmó, tras dos años de preproducción. Ahora el realizador comentó acerca de la inclusión de esos dos personajes en la superproducción de Warner/DC “The Flash”, que presenta la imagen de Cage manipulada digitalmente.

Al ser entrevistado para el Instituto de Cine Británico, Burton habló al respecto: “Eso entra en otro asunto de inteligencia artificial, y es por ello que pienso que ya superé el trabajar con los grandes estudios. Pueden tomar lo que hiciste, “Batman” o lo que sea, y apropiarse culturalmente mal de ello, o como quieras llamarlo. Aunque seas esclavo de Disney o Warner Brothers, ellos pueden hacer lo que quieran. Así que en mis últimos años de vida me encuentro en una silenciosa rebelión contra todo esto”.

En cuanto al proyecto fallido para la película de “Superman” hace más de 25 años, Tim comentó que lo recuerda bien, aunque fue desilusionante que no se llevara a cabo: “No, no me arrepiento. Diré esto: cuando trabajas tanto tiempo en un proyecto y no sucede, te afecta por el resto de tu vida. Porque te apasionan las cosas, y cada cosa es un viaje desconocido, y (la película) aún no estaba ahí. Pero es una de esas experiencias que nunca te abandonan, ni un poco”.

