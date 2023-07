Tim Burton rinde tributo a Paul Reubens, recordándolo como “un gran artista”

En 1985 el director Tim Burton hizo su debut en largometrajes con la película “Pee-wee’s big adventure”, que fue un éxito en las taquillas de Estados Unidos. El filme fue protagonizado por Paul Reubens, quien entonces gozaba de gran popularidad; ahora, tras el fallecimiento del actor, el realizador recurrió a su cuenta de Instagram para recordarlo con un emotivo mensaje.

Burton publicó una imagen en blanco y negro que lo muestra junto a Reubens durante el rodaje de la cinta, y escribió: “Impresionado y triste. Nunca olvidaré cómo Paul me ayudó a principios de mi carrera. No hubiera sucedido sin su apoyo. Él era un gran artista. Lo extrañaré”.

Paul Reubens falleció el 30 de julio a los 70 años, víctima de cáncer; él trabajó con Tim en otras dos películas: “Batman returns” de 1992 y “The nightmare before Christmas”, de 1993 (que Burton produjo). El actor conocido por su personaje de Pee-wee Herman dio a conocer en 2016 qué fue lo que lo convenció para contratar a Burton como director, cuando éste tan sólo contaba entonces con dos cortometrajes: “Creo que fue un tapiz que aparece en el segundo cuadro de “Frankenweenie”. Desde el primer minuto de su película me di cuenta de que era alguien a quien le interesaba mucho el estilo. Me di cuenta de que tenía un estilo, y que entendía el diseño de producción y la dirección de arte. Hubo muchas cosas sobre esa primera película que me parecieron perfectas. Y yo era joven y nuevo, así que no me di cuenta de lo loco que era contratar a Tim Burton en ese momento. Y finalmente, en retrospectiva, no fue una locura, en absoluto”.

