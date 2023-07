Muere Paul Reubens, quien hizo de Pee-Wee Herman, a los 70 años de un cáncer “secreto”

El ídolo de una generación en la época de los ochenta por el personaje Pee-Wee Herman, el actor Paul Reubens, falleció, según indica un comunicado en la red social Facebook, donde se anuncia el deceso de quien saltó a la fama por interpretar uno de los personajes de comedia más importantes de Hollywood. Paul Reubens, quien hizo de Pee Wee Herman en un show en Los Ángeles. Foto: Kevin Winter/ Getty Images.

Su familia y amigos explicaron que el actor murió después de una larga lucha con un cáncer que mantuvo secreto y pidieron privacidad en este momento: “Anoche nos despedimos de Paul Reubens, un icónico actor, comediante, escritor y productor estadounidense cuyo amado personaje Pee-Wee Herman deleitó a generaciones de niños y adultos con su positividad, fantasía y creencia en la importancia de la bondad”, según un comunicado publicado en su Facebook .

“Paul luchó valientemente y en privado contra el cáncer durante años, con su tenacidad e ingenio característicos. Un talento talentoso y prolífico, vivirá para siempre en el panteón de la comedia y en nuestros corazones como un amigo preciado y un hombre de carácter notable y generosidad de espíritu”, agregaba.

RIP legend — Paul Reubens, Pee Wee Herman’s Tequila dance pic.twitter.com/bnK5MWT3d8 — Elegiac (@Argo_Panoptes__) July 31, 2023

Paul Reubens, además, explicó en un comunicado que dejó por qué no hizo pública su enfermedad a sus fanáticos. Mismos que no paran de sorprenderse, pues no se sabía nada al respecto: “Acepten mis disculpas por no hacer público lo que he estado enfrentando en los últimos seis años. Siempre he sentido una gran cantidad de amor y respeto por parte de mis amigos, fanáticos y simpatizantes. Los he querido mucho a todos y he disfrutado haciendo arte”, fue parte de lo que escribió.

Escándalos de Pee Wee Herman, Paul Reubens

El actor catalogado como uno de los mejores humoristas de Hollywood hasta que a inicios de 1990, un escándalo salto a la fama y se lo acusó de comportamiento indebido en una sala de cine para adultos en Florida. A eso se le sumó un escándalo de pornografía infantil que requirió una investigación. Aun así siguió haciendo su trabajo, incluso al lado de Johnny Depp.

En 2001 consiguieron más de 30,000 imágenes de pornografía y tuvo que declararse culpable con un acuerdo las autoridades. Él había exigido que se le culpara de un cargo menor de pornografía menor y pagar una multa $2,500, pero la juez no pensó lo mismo y tuvo que pagar $100,000 y tres años de libertad condicional.

También tuvo que admitir los cargos de intención de distribuirlo. Se pudo conocer luego que había más de cien imágenes, de menores de edad, explícitas. Sin embargo, la defensa de Paul Reubens dijo que, parte de estas fotografías (en blanco y negro) eran artísticas y que estaban sacadas fuera de contexto.

“Estaba claro desde el principio que nosotros, junto con muchos distinguidos expertos en arte que apoyaban la colección de fotografías artísticas de Paul, discrepábamos vehementemente con la opinión del fiscal de la ciudad sobre lo que constituye el arte”, dijo su abogado.

Pagó los tres años de libertad provisional y no pudo tener contacto con ningún menor de edad por varios años. Además, realizó un curso de orientación al respecto.

Sigue leyendo:

– A golpes muere guardia de seguridad en altercado afuera de club nocturno en Hollywood

– ¡Actores están hartos! Fran Drescher, presidenta de SAG-AFTRA, declaró la huelga indefinida

– Fallece a los 56 años la cantante irlandesa Sinéad O’Connor

–Muere Milan Kundera, autor de “La Insoportable Levedad del Ser”, a los 94 años en París

– Murió Mike Batayeh, actor y comediante de “Breaking Bad”

– Muere Silvio Berlusconi, el ex primer ministro de Italia que sobrevivió a escándalos sexuales y de corrupción