Fallece a los 56 años la cantante irlandesa Sinéad O’Connor

Sinéad O’Connor, la cantante irlandesa que obtuvo un éxito a nivel mundial en 1990 con la canción “Nothing Compares 2U”, convirtiéndose en una estrella del rock alternativo, falleció ayer a los 56 años, según dieron a conocer diversos medios. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su deceso.

Nacida el 8 de diciembre de 1966 en Dublín, O’Connor tuvo una infancia difícil. Tras la muerte de su madre ella se interesó por la música, siendo descubierta por el guitarrista The Edge (del grupo U2), quien la invitó a cantar en el soundtrack de la película “Captive”. Poco después lanzó su álbum debut The lion and the cobra, que recibió muy buenas críticas en 1987. Sin embargo, fue tres años después cuando obtuvo éxito mundial por “Nothing compares 2 U”, una balada escrita por Prince que ocupó varias semanas el número 1 del Hot 100 de Billboard.

Sinéad se convirtió durante unos años en una gran estrella en el panorama del rock alternativo, pero su fama comenzó a ir en declive cuando en una transmisión en vivo del programa de televisión “Saturday Night Live” en octubre de 1992 rompió una foto del papa Juan Pablo II. En los últimos años la cantante habló abiertamente de sus problemas de salud mental, sumiéndose en una profunda depresión cuando en enero de 2022 su hijo Shane se suicidó, tras escapar del hospital donde estaba en tratamiento.

Desde 2018 Sinéad O’Connor se convirtió al Islam y cambió su nombre a Shuhada Sadaqat; le sobreviven sus hijos Jake (de 36 años), Brigidine Roisin (de 27) y Yeshua Francis (de 17). En el último tweet que publicó (con una foto de Shane) escribió: “He estado viviendo como una criatura nocturna no-muerta desde entonces. Él fue el amor de mi vida, la lámpara de mi alma”.

