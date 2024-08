Michael Keaton habló sobre “Batgirl”, la película que nunca se estrenará

El actor Michael Keaton dijo no haberse preocupado mucho cuando se enteró hace dos años que la película “Batgirl” (dirigida por Adil El Arbi y Bilall Fallah) no se estrenaría, porque de todos modos él cobró por volver a interpretar el papel de Batman, además de que siempre ha considerado el cine como un negocio.

Entrevistado para la revista GQ, Keaton, de 72 años, dio su opinión sobre ese trabajo: “No, de una u otra forma no me preocupé. (Fue un) cheque grande, agradable y divertido”. Sobre los directores, dijo: “Me agradan esos chicos. Son buenas personas. Yo los defiendo. Quiero que triunfen y creo que se sintieron muy mal, y eso me hizo sentir mal. ¿Yo? Estoy bien”.

En “Batgirl” (protagonizada por Leslie Grace) Michael interpretó por tercera vez al superhéroe Batman, luego de las dos cintas (de 1989 y 1992) en la que actor fue dirigido por Tim Burton. El Hombre Murciélago también apareció en el filme “The Flash”, de 2023, pero los resultados en las taquillas no fueron los esperados.

Keaton también comentó que nunca ha dejado de trabajar, a pesar de que muchos consideraron que la película de 2014 “Birdman (Or The Unexpected Virtue Of Ignorance)”, por la que nominó al premio Oscar, era su “regreso” al mundo del cine. “Conozco el negocio. Me gusta el negocio. Nunca tengo pánico. Si te desesperas, estás j*****. Nunca te desesperes. Puedes estar inseguro y nervioso y decir: ‘No me está yendo tan bien ahora’, pero cuando te desesperas, estás muerto”.

Michael Keaton actualmente promociona la película “Beetlejuice Beetlejuice”, secuela del filme de 1988 que marcó su primer trabajo con Burton, a quien considera un buen amigo. Sobre el director, dijo: “El hecho de que Tim dijera: ‘Ese tipo, quiero a ese tipo’ (para ser Batman)…El hecho de que a la gente le importara tanto de una forma u otra, sigue siendo desconcertante. Pero fue un movimiento atrevido de su parte. Tim merece un enorme crédito. Él cambió todo. No puedo necesariamente decir esto, pero hay una gran posibilidad de que no existiera el Universo Marvel y que no existiera el Universo DC sin Tim Burton“. “Beetlejuice Beetlejuice” se estrenará en Estados Unidos el 6 de septiembre.

