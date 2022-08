Michael Keaton no ve películas de superhéroes: ‘Tengo otras mier*** que hacer’

El actor Michael Keaton no solo ha dado vida al superhéroe Batman en las primeras incursiones del personaje en la gran pantalla, ‘Batman’ (1989) y ‘Batman Vuelve’ (1992), dirigidas ambas por Tim Burton. Posteriormente ha encarnado a uno de los villanos de la última trilogía de ‘Spiderman’, el conocido como Buitre, y también se esperaba su participación, dando vida de nuevo a Bruce Wayne, en la ya cancelada película ‘Batgirl’.

Al margen de esa destacada trayectoria en el cine de aventuras, lo cierto es que el intérprete estadounidense no suele ver producciones enmarcadas en los respectivos universos cinematográficos de las editoriales DC y Marvel, como ha revelado en su última entrevista. “Tengo otras mier*** que hacer”, se ha justificado así en conversación con Variety.

El astro de Hollywood, quien también retomará su papel del caballero oscuro en la nueva película ‘The Flash’, que de momento todavía cuenta con Ezra Miller en el papel principal, pese a sus llamativos y turbios encontronazos con la justicia, ha asegurado que no trata de presentarse ante el público como un hombre “intelectual” o elitista con esas declaraciones, que simplemente se explican con su apretada agenda profesional y sus responsabilidades familiares.

“Puede que la gente no se lo crea, pero nunca he visto esas películas completas. Ni de Marvel ni ninguna otra. Y no lo digo porque vaya de intelectual, de verdad, no tiene nada que ver con eso. Simplemente veo muy pocas cosas porque no tengo tiempo. Empiezo a ver algo que me parece genial, pero lo dejo después de tres episodios. Tengo otras mier*** que hacer”, ha bromeado en su charla con la publicación.

