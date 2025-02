Camila Cabello anuncia las fechas de su gira mundial “Yours, C”

En 2019 Camila Cabello hizo su primera gira como artista titular, y ahora dio una sorpresa a sus fans, al informar que regresará a los escenarios, en un tour mundial titulado Yours, C, y cuya fase inicial será en Europa.

En su cuenta de Instagram la ex integrante del grupo Fifth Harmony publicó un video en el que aparece recostada y usando un enterizo, para después compartir las fechas de los conciertos de la gira. El primero será el 21 de junio, en el festival Starlite Occidente, en Marbella, España; después habrá shows en Francia, Holanda, Alemania, Finlandia y Reino Unido, para terminar en Dublín, Irlanda. Una segunda fase del tour comenzará el 14 de septiembre en Sao Paulo, Brasil, con una presentación en el Town Festival.

“He estado muriendo por decirles esto”, escribió Camila. “Han sido muy pacientes, y ahora finalmente está sucediendo. La gira Yours, C llegará a ustedes este verano”. Poco después recurrió a su cuenta de X y compartió el mensaje: “Chicos, no los he visto de gira en mucho tiempo, quería que fuera una carta de amor para ustedes para el verano, así que seré suya”.

El año pasado la cantante cambió de disquera y lanzó su cuarto álbum, C,XOXO, con un estilo pop mucho más experimental, lo cual generó críticas encontradas. Los sencillos promovidos fueron “I Luv It”, “He Knows” y “Hot Uptown”, que tuvieron un éxito moderado.

El 16 de febrero Camila Cabello fungió como presentadora en la entrega de los premios BAFTA en Londres. Ella lució su figura al usar un vestido diseñado por Sabina Bilenko, y lo presumió en una serie de fotos que publicó en Instagram. Refiriéndose al inconveniente que el actor Mark Hamill tuvo en el evento con su vestuario, escribió: “Fui a los BAFTA y conocí a Mark, sin estar segura de si era su ropa interior o exterior”.

