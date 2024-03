Camila Cabello habla sobre las comparaciones de su nuevo sencillo con un tema de Icona Pop

Camila Cabello está a punto de hacer su espectacular regreso a la escena musical, con el sencillo “I Luv It”. Hace unos días ella compartió un fragmento de esa canción, y de inmediato surgieron comentarios de que era parecida al éxito “I Love It”, del dueto Icona Pop, lanzado en 2012 y escrito por Charli XCX.

En una entrevista para la revista Paper, la cantante habló sobre esas comparaciones, pero aclaró que ambos temas son distintos: “Amo a Charli (XCX) y también su música, así que creo que compararnos en un gran cumplido. Charli me ama, así que todos pueden irse a la m*****”.

En su próximo álbum (que se lanzará en el verano) Camila muestra una propuesta musical completamente distinta a la que ha manejado en sus anteriores producciones. Ahora el sonido es bailable, pero con arreglos electrónicos, como se ha podido escuchar en esos segundos de “I Luv It”: “Tras seis meses de grabar, teníamos un par de canciones y me dije: ‘Oh, este es un personaje’. Se convirtió en una persona a la que estaba aprovechando, que era yo, pero definitivamente una versión hiperfemenina de mí. ‘¿Cuáles son las paletas de colores del mundo que habita este personaje? ¿Cómo es su cabello?'”

Para estar acorde con ese concepto, ella se hizo un drástico cambio de look, ahora con el cabello rubio y prendas que combinan lo elegante con lo futurista. También comentó a la revista Puss Puss lo siguiente: “Siento que necesitaba tener una apariencia física diferente, algo que me ayude a canalizar más esa energía a la que accedí en mi voz como compositora. Creo que es parte de un tipo de reinvención…Siento que gran parte del álbum tiene una línea transversal y definitivamente hay más temas que toca. Realmente quería desafiarme a mí misma. Lo que más me emociona es hacer cosas que nunca antes había hecho”.

Por lo pronto, la canción “I Luv It” será estrenada el 27 de marzo. Siguiendo la costumbre de otros artistas que regresan con una nueva producción, Camila borró todas sus publicaciones de su cuenta de Instagram, dejando sólo la foto de la portada del sencillo, que la muestra usando un suéter con amplio escote.

Siguel leyendo: