Integrantes de Fifth Harmony dan su opinión sobre un posible regreso del grupo

Hace algunos días se dio a conocer que el grupo Fifth Harmony, que está en una pausa indefinida, podría regresar a la escena musical tras una larga ausencia, para grabar un nuevo sencillo o incluso un álbum. Ahora, tres de sus integrantes fueron cuestionadas al respecto.

Ally Brooke, Dinah Jane y Lauren Jauregui acudieron el miércoles 6 de marzo al evento “Women In Music”, organizado por la revista Billboard, y ahí respondieron a una pregunta enfocada en una reunión de la girl band: “Ya veremos. Realmente veremos qué pasa. Simplemente estamos aquí. Sólo estamos aquí para divertirnos, celebrando a todas desde lejos y animando a cada chica”.

En su respuesta Jauregui tampoco descartó un regreso: “Estoy muy concentrada en mi música ahora mismo. Estoy a punto de lanzar un álbum este año y acabo de estrenar un par de canciones también. Creo que ahí es donde está mi energía. Pero también amo a las chicas. Así que, ya sabes, cualquier cosa que tenga sentido para nosotras, siempre estoy de acuerdo”.

Las chicas se sintieron complacidas de que en las últimas semanas el público ha recordado el sencillo “All In My Head (Flex)” a través de videos de TikTok. “Me alegra que las personas vuelvan a valorar nuestra música”, dijo Dinah. “Hacia el final, siento que la gente pasó por alto nuestros discos, o nos pasó por alto a nosotras… ¡El solo hecho de que la gente esté valorando a Fifth Harmony nuevamente dice mucho! Pensamos: ‘Sí, nuestra música fue genial. Me alegro que les encante ahora’. También estoy feliz por los fans”.

En cuanto a Camila Cabello (quien dejó Fifth Harmony en 2016), comentó en el podcast “Call Her Daddy” que en ese tiempo ya estaba planeando su carrera como solista, lo cual molestó a sus ex compañeras: “Todo se convirtió en algo como: ‘No, en serio, quiero cantar estas canciones yo sola’. Comencé a distanciarme de la visión grupal. (Ellas) todavía estaban muy apasionadas e interesadas ​​​​en eso. Pensé: ‘Ya no soy feliz aquí’. No se siente algo alineado’. Es como cualquier ruptura, sí. Apesta”.

