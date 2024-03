El grupo Fifth Harmony podría regresar a la escena musical con un nuevo sencillo

El grupo musical Fifth Harmony podría grabar un nuevo sencillo, con el que pondría fin a una pausa que hasta ahora lleva seis años. La canción contaría con la alineación original, incluyendo a Camila Cabello.

Un informante dio a conocer lo anterior al sitio Page Six, y reveló que las integrantes de la girl band –Lauren Jauregui, Normani, Dinah Jane, Ally Brooke y Cabello- están en una primera fase de pláticas para entrar al estudio de grabación. No se sabe aún si la reunión podría dar pie a un álbum, pero el proyecto no afectaría las carreras como solista de las chicas, de la misma forma en que lo han hecho otros grupos como Take That y NSYNC.

Según la información difundida por ese sitio, el interés por un nuevo material de Fifth Harmony surgió debido a la aceptación que ha tenido su sencillo “All In My Head (Flex)” (grabado hace ocho años) tras hacerse viral en TikTok. Hasta el momento las integrantes no han hecho declaraciones al respecto.

Cómo se dio la pausa indefinida de Fifth Harmony

Fifth Harmony fue formado en 2013, un año después de que las integrantes concursaran en el programa de televisión “The X Factor”. El grupo obtuvo exitosos sencillos como “Sledgehammer”, “Worth It” y “Work From Home”, pero inesperadamente, en diciembre de 2016 Camila Cabello anunció que iniciaría una carrera como solista, lo cual molestó a sus compañeras, quienes declararon que la cantante en ningún momento les anunció sus planes.

En 2017 Brooke, Jane, Normani y Jauregui lanzaron un álbum que obtuvo poco éxito, y meses después compartieron con sus fans que trabajarían de manera individual, sin descartar una posible reunión. Eso podría estar muy próximo, pues en 2022 las chicas anunciaron que son dueñas de la marca registrada del grupo; además, Ally Brooke comentó que las relaciones entre ellas se están retomando “de una forma sana y empoderada”.

