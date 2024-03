Camila Cabello explica por qué terminó por segunda vez con Shawn Mendes

Camila Cabello habló por fin acerca de cuando ella y Shawn Mendes retomaron su relación en la primavera de 2023, y de cómo en unos días su romance había terminado de nuevo. Ella actualmente está soltera y no descarta la posibilidad de conocer a alguien en plan romántico.

La cantante fue entrevistada por Alex Cooper para el podcast “Call Her Daddy”, y dio detalles acerca de ese segundo rompimiento con Mendes: “Ni siquiera fue una decisión. Creo que estás como diciendo: ‘Esto realmente no encaja, no se siente bien’. Afortunadamente, estaba en un momento de mi vida en el que…a los dos nos tomó menos tiempo decir: ‘Esto no se siente bien y realmente no necesitamos esforzarnos tanto para que funcione. Está todo bien, sigamos adelante’. Lo peor que te puede pasar en la vida es decir: ‘¿Qué hubiera pasado si…?'”

Camila y Shawn fueron novios de 2019 a 2021, pero terminaron repentinamente. Todo parecía indicar que el año pasado la relación continuaría por largo tiempo, pero no fue así: “Es muy loco, porque en ese sentido soy un poco impulsiva. Si lo siento, lo digo. Preferiría decirlo y ver qué pasa, y después despertarme al día siguiente y descubrir que todo ha sido ampliamente documentado. Opté por esa ruta. Es lo que es. Fue una época divertida; fue un momento divertido”.

Camila Cabello está lista para regresar a la escena musical con un nuevo álbum. La ausencia de Shawn Mendes de los escenarios ha sido más larga, y a pesar de que ella considera que esa relación ha quedado en el pasado, no deja de expresarse bien de él: “Siempre me preocuparé por él y lo amaré. Es una buena persona. Tengo suerte, porque algunas personas tienen ex novios que son horribles y él no es así. Shawn es una persona realmente amable y buena”.

Hace algunos días la artista cumplió 27 años, y en su cuenta de Instagram agradeció las felicitaciones que le enviaron sus fans. Ella también ha compartido muchas fotografías en las que aparece presumiendo su nuevo look con el cabello rubio, que es el que manejará durante la promoción del nuevo disco.

