Peso Pluma podría hacer una colaboración en el nuevo álbum de Kanye West

La mayoría de los temas que Peso Pluma interpreta son del género de corridos tumbados, pero también ha incursionado en sencillos de pop, hip-hop y hasta de música electrónica. Ahora corre un fuerte rumor de que podría ser uno de los invitados en el nuevo álbum de Kanye West, que llevará por título Bully.

Peso Pluma acude como invitado a un desfile en la Semana de la Moda de Nueva York

El creador de contenido Justin Laboy compartió un video en el que aparece dando la bienvenida a Peso Pluma a una de las sesiones de grabación del disco de West. La Doble P usa un largo abrigo, gorra y una sudadera con capucha, y después se ve a grandes exponentes del hip-hop, como The Game, Roddy Rich, Playboy Carti y Ty Dolla $ign conversando en el estudio y escuchando los demos.

Peso Pluma le ganó a Tyga una apuesta de miles de dólares en el Super Bowl (VIDEO)

Desliza para ver todo el contenido

Hasta ahora, tanto Kanye West (también conocido como Ye) y Peso Pluma no han hecho comentarios sobre este encuentro en sus respectivas redes sociales. Ambos ya trabajaron juntos, en el remix de la canción “Gimme A Second 2”, de Rich The Kid, junto con Ty Dolla $ign. El lanzamiento de Bully está programado para el 15 de junio.

Peso Pluma es un artista multifacético, y hace algunos días acudió a un desfile en la Semana de la Moda de Nueva York, luciendo un outfit diseñado por Thom Browne. Además, el cantante compartió en su cuenta de Instagram un promocional del perfume MYSLF, de la firma Yves Saint Laurent. En tan sólo una hora el post ya había obtenido más de 130,000 likes.

Sigue leyendo: