Los Backstreet Boys anuncian su serie de conciertos en el foro Sphere de Las Vegas

El 12 de febrero los integrantes del grupo Backstreet Boys dieron una sorpresa a sus fans, pues harán una serie de conciertos en el gigantesco foro Sphere de Las Vegas, que llevará por título “Into The Millennium”.

El especial navideño del grupo Backstreet Boys es cancelado tras las acusaciones a Nick Carter

AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson y Brian Littrell darán nueve shows; el primero será el 11 de julio, y a éste le seguirán presentaciones los días 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 y 27 del mismo mes. Es el primer grupo de pop que se presenta en ese inmueble, después de bandas de rock como U2, Phish, Eagles y Dead & Company.

¿Backstreet Boys y NSYNC juntos en una gira?

El foro Sphere tiene una capacidad para más de 18,600 personas, y su principal atractivo es la pantalla LED envolvente, de resolución 16K. La boy band interpretará en sus conciertos muchos de sus éxitos, como “The Call”, “Shape Of My Heart”, “I Want It That Way” y “Larger Than Life”.

La más reciente gira de los Backstreet Boys, DNA World Tour, comenzó en 2019 y terminó en el otoño de 2024. Tuvo que dividirse en varias fases debido a la pandemia de Covid-19 y a problemas legales que tuvo Nick Carter; él cuenta con muchas fans en Asia, y al término de la residencia “Into The Millennium” afinará los detalles de su gira en plan solista Who Am I, con la que recorrerá países como Japón, China y Corea del Sur.

Sigue leyendo: