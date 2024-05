Nick Carter genera polémica al ser expuesto en la serie documental “Fallen Idols”

Tras el éxito obtenido con la miniserie “Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV”, el canal Investigation Discovery estrenó el 27 de mayo la primera parte del documental “Fallen Idols: Nick And Aaron Carter”, en el que se muestran entrevistas a tres mujeres que entre 2017 y 2023 presentaron demandas en contra del cantante Nick Carter (integrante del grupo musical Backstreet Boys) por diversos delitos de índole sexual.

Melissa Schuman, quien fue parte del grupo musical Dream, demandó a Carter en 2017 por agresión sexual, imposición intencional de angustia emocional y negligencia. Ella argumenta que en 2003 el cantante la llevó a su casa en uno de los descansos del rodaje de la película “The Hollow”, en la que trabajaron juntos; ahí, la obligó a que le hiciera sexo oral. Nick comentó a la revista People lo siguiente: “Melissa nunca me expresó mientras estábamos juntos que nada de lo que hicimos no fue consensual. Luego grabamos una canción y actuamos juntos, y siempre fui respetuoso y la apoyé tanto a nivel personal como profesional”.

Otra chica, llamada Ashley Repp, dice que el artista abusó de ella en un yate, y después la obligó a tener relaciones con él mientras su amigos observaban. Ahora, el abogado de Carter, Dale Hayes, habló al respecto: “Cuando ella acusó por primera vez a Nick Carter hace casi dos décadas, las autoridades escucharon e investigaron a fondo. Y ahora ella está en eso una vez más. Pero repetir las mismas acusaciones falsas en una nueva demanda legal no las hace más ciertas. Nick espera con ansias que se presenten las pruebas y la verdad sobre estos planes maliciosos sale a la luz”. La demanda de Repp es por los mismos delitos por los que Schuman acusa al integrante de Backstreet Boys.

En cuanto a Shannon Ruth, demandó a Nick en diciembre de 2022 por agresión sexual. Ella narró que en 2001, cuando era menor de edad, acudió a una firma de autógrafos de Backstreet Boys en Tacoma, Washington, y que tras conocer a Carter éste la llevó al autobús del grupo, donde le dio jugo de arándano (supuestamente con alcohol) y la agredió sexualmente. Tanto Ruth como Repp dicen que el cantante las contagió del virus del papiloma humano.

“Fallen Idols” también muestra la complicada relación de Nick Carter con su hermano Aaron, quien falleció en 2022. Hace cinco años ellos dejaron de tener contacto, y Aaron mostró su apoyo a Ashley Repp; a partir de ahí comenzó a ser acosado en las redes sociales, por lo que contrató a Jennifer Huffman, una investigadora privada que le informó que el propio Nick podría ser la persona responsable de los ataques por Internet.

Nick Carter (quien se casó en 2024 con Lauren Michelle Kitt, con quien tiene tres hijos) ha negado varias veces las acusaciones contra él, y en febrero de 2023 contrademandó a Melissa Schuman y Ashley Repp, señalando que siempre han querido dinero y que se basaron en el movimiento #MeToo para perjudicarlo; la tercera contrademanda, contra Repp, se interpuso este año.

Tras el estreno de la serie documental, Hayes volvió a defender a su representado y dijo: “Estas son exactamente las mismas afirmaciones indignantes que nos llevaron a demandar a esta banda de conspiradores. Ahora esos casos se están abriendo camino en el sistema legal y, con base tanto en los fallos judiciales iniciales como en la abrumadora evidencia, creemos totalmente en que ganaremos, y los haremos responsables por difundir estas falsedades”. En Estados Unidos los dos últimos episodios de “Fallen Idols: Nick And Aaron Carter” se estrenan hoy en Investigation Discovery, y posteriormente estarán disponibles en la plataforma MAX.

