¿Backstreet Boys y NSYNC juntos en una gira?

El portal TMZ informó mediante una entrevista con Howie Dorough, integrante de los Backstreet Boys, que un posible encuentro con la banda NSYNC podría estar dentro de sus planes.

En la entrevista, Howie expresó su interés y entusiasmo por la idea de una gira con la banda, pero también señaló que, si eso llegara a suceder, sería importante que los miembros de NSYNC fueran el centro de atención primero.

La declaración de Howie Dorough según TMZ “es notablemente optimista” y revela una actitud abierta y positiva hacia la idea de colaborar o compartir el escenario con Justin Timberlake y la boy band.

Howie enfatizó que no existe una rivalidad real entre los dos grupos, a pesar de la percepción que algunos podrían tener. Muchos miembros de ambos grupos son realmente buenos amigos, y esto ha llevado a discusiones informales sobre la posibilidad de trabajar juntos a lo largo de los años.

El integrante de los Backstreet Boys sugirió que este interés reciente debería ser “respetado y considerado”. Howie recalca que, si existe alguna posibilidad de una gira conjunta con NSYNC, los intérpretes de ‘Bye Bye Bye’ deberían tener la oportunidad de ser el foco de atención, por el gran interés actual en ellos.

Howie sugiere prudente mantener las expectativas bajo control hasta que se tome una decisión definitiva. Esto ayuda a evitar la creación de expectativas excesivas y desilusiones innecesarias en caso de que no se concrete una gira conjunta.

Entrevistado por Billboard News, Lance Bass, habló sobre la posibilidad de juntarse con Justin Timberlake, JC Chasez, Joey Fatone y Chris Kirkpatrick para un concierto o inclusive una gira.

“Nunca digas nunca. Creo que sólo tiene que ser el momento adecuado; todos tenemos que estar inspirados en el momento. Pero sí creo que el mundo necesita algo nuevo de NSYNC. Siempre me siento mal porque no hubo final, porque no tuvimos un show final, no tuvimos una gira final, porque no sabíamos que eran los días finales. Creo que le debemos a los fanáticos darles algo en algún momento. Sólo espero que sea antes de los 80 años”.

Regreso de NSYNC en película “Trolls Band Together”

La noticia de que NSYNC está lanzando una nueva canción para la última película de Justin Timberlake, ‘Trolls‘, ha aumentado el interés en la posibilidad de una reunión de la banda, lo que ha llevado a especulaciones sobre un resurgimiento de la boy band.

NSYNC ha regresado a la escena musical, con música para la película de animación “Trolls Band Together”. El nuevo trailer de ese filme anuncia también su nuevo sencillo, titulado “Better place”.

“Better place” es la primera grabación de NSYNC en más de 20 años, y será lanzada el 29 de septiembre; la película “Trolls Band Together” llegará a los cines de Estados Unidos el 17 de noviembre.

Fans de la boy band compartieron en redes sociales imágenes que mostraban a los integrantes en Nueva York, donde se llevaría a cabo la entrega de los VMAs de MTV. Ellos acudieron a la ceremonia y entregaron un premio a Taylor Swift, quien tras recibirlo les preguntó: “¿Están haciendo algo? ¿Qué va a suceder ahora?”

