Hay nuevos rumores sobre la posible reunión de los integrantes de NSYNC

Desde hace varias semanas ha corrido el rumor de que el grupo NSYNC podría estar trabajando en su regreso a la escena musical, debido a que uno de sus integrantes, Justin Timberlake, hace la voz de uno de los personajes principales de la película “Trolls band together”. El argumento de esa cinta de animación gira en torno a la reunión de una boy band, por lo que la grabación de un nuevo tema no se ha descartado.

Ahora, las fans del quinteto han recurrido a las redes sociales para informar que cabe la posibilidad de que Timberlake, JC Chasez, Chris Kirkpatrick, Joey Fatone y Lance Bass podrían acudir esta noche a la entrega de los VMAs de MTV, pues cuatro de ellos se han visto en distintos lugares de Nueva York (la ceremonia se llevará a cabo en el Prudential Center de Nueva Jersey).

Aunque el grupo no ha confirmado oficialmente una reunión, hay otra pista que confirmaría los rumores: los posters de “Trolls Band Together” en Nueva York, que incluyen la primera letra del logotipo de NSYNC, además de una estrella a manera de asterisco. Un código QR lleva a un sitio titulado “Take you to a better place”, en el que se escuchan las notas de una canción (con los derechos de la disquera RCA, división de Sony Music). Si en las próximas horas, días o semanas las piezas siguieran encajando, el regreso de NSYNC sería uno de los más importantes este otoño.

