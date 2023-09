Se confirma el regreso del grupo NSYNC, en el soundtrack de la película “Trolls Band Together”

Foto: Theo Wargo for MTV / Getty Images

Los rumores eran ciertos, y el grupo NSYNC ha regresado a la escena musical, con música para la película de animación “Trolls Band Together”. El nuevo trailer de ese filme anuncia también su nuevo sencillo, titulado “Better place”.

Desde hace varios días las fans de la boy band compartieron en redes sociales imágenes que mostraban a los integrantes en Nueva York, donde se llevaría a cabo la entrega de los VMAs de MTV. Ellos acudieron a la ceremonia y entregaron un premio a Taylor Swift, quien tras recibirlo les preguntó: “¿Están haciendo algo? ¿Qué va a suceder ahora?”

“Better place” es la primera grabación de NSYNC en más de 20 años, y será lanzada el 29 de septiembre; la película “Trolls Band Together” llegará a los cines de Estados Unidos el 17 de noviembre. La más reciente publicación en Instagram del grupo conformado por Justin Timberlake, Joey Fatone, Lance Bass, Chris Kirkpatrick y JC Chasez lleva hasta el momento más de 203,000 likes. View this post on Instagram A post shared by *NSYNC (@nsync)

Sigue leyendo: