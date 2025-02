Lady Gaga ofrecerá un concierto gratuito en Río de Janeiro

Lady Gaga tiene lista una gran promoción para su nuevo álbum Mayhem, y ahora anunció que el 3 de mayo ofrecerá un concierto gratuito en la playa de Copacabana, como parte del festival musical Rock In Río. Ella iba a presentarse ahí en septiembre de 2017, pero tuvo que cancelar el show debido a problemas causados por la fibromialgia que padece.

Lady Gaga confirma que habrá segunda parte de su videoclip “Telephone”

La cantante de 38 años recurrió a su cuenta de Instagram para publicar el póster oficial de su presentación en dicho evento, y escribió: “Es un gran honor que me hayan pedido cantar para Río. Durante toda mi carrera los fans en Brasil han sido parte del alma de los pequeños monstruos. He estado muriendo por venir a actuar para ustedes durante años, y se me rompió el corazón cuando tuve que cancelar hace años porque estaba hospitalizada. Su comprensión de que necesitaba ese tiempo para sanar significó mucho para mí. Ahora voy a regresar, y me siento mejor que nunca y estoy trabajando muy duro para asegurarme de que este espectáculo sea uno que nunca olvidarán. Prepárense para MAYHEM en la playa”.

Lady Gaga debuta en el número 1 de la lista Dance de Billboard con su sencillo “Abracadabra”

El nuevo disco de Lady Gaga estará disponible a partir del 7 de marzo. Hace algunos días ella compartió el tracklist, en el que destacan los sencillos “Abracadabra”, “Disease” y “Die With a Smile”, este último un dueto con Bruno Mars.

En cuanto al concepto visual que está manejando para esta nueva producción, la artista presenta dos looks contrastantes: uno compuesto por prendas de color negro y el cabello corto, y en el otro usa un vestido blanco y luce una larga melena rubia. Ella publicó un video que complementó con el mensaje: “Cuando mis dos bandos luchan por el centro de atención”. 🖤🤍

En una reciente entrevista Lady Gaga también dio una sorpresa a sus fans, al comentar que sí tiene planeado hacer una secuela del videoclip de “Telephone”, su sencillo a dueto con Beyoncé que fue lanzado en 2010. Lo que no pudo especificar es una fecha exacta para echar a andar el proyecto, debido a las apretadas agendas de trabajo de ambas artistas.

Sigue leyendo: