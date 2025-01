Lady Gaga habla sobre los malos resultados de la película “Joker: Folie a Deux”

Lady Gaga protagonizó junto con Joaquin Phoenix la película “Joker: Folie a Deux”, uno de los estrenos más importantes a nivel mundial el año pasado; sin embargo, los resultados en las taquillas y las críticas no fueron favorables. Ahora ella por fin dio su opinión al respecto.

Lady Gaga habló de los rumores acerca de que era hombre

Entrevistada para la revista Elle, la cantante comentó: “A la gente a veces simplemente no le gustan algunas cosas. Es así de simple. Y creo que para ser artista tienes que estar dispuesto a que a la gente a veces no le guste. Y continúas, incluso si algo no conectó de la manera que lo intentabas”.

Aparecen nuevas fotos de Lady Gaga y Joaquin Phoenix en la película “Joker: Folie a Deux”

En “Joker: Folie a Deux” -secuela de la película de 2019 “Joker”, por la que Phoenix ganó el premio Oscar-, Lady Gaga interpretó el personaje “Lee Quinzel”. La mayoría del público no aceptó que el filme fuera de corte musical, pero la artista insiste en que no hay que tener miedo al participar en un proyecto arriesgado. “Cuando eso llega a tu vida, puede ser difícil controlarlo. Es parte del caos”.

“Joker: Folie a Deux” está nominada a siete Razzies, incluyendo el de Peor Película y Peor Actriz. Por el momento, Lady Gaga ha decidido hacer a un lado su faceta como actriz y volver a centrarse en la música pop. Su nuevo disco Mayhem estará disponible el 7 de marzo, y un sencillo se estrenará durante la transmisión del Super Bowl en Estados Unidos, el 2 de febrero.

“El álbum comenzó cuando enfrenté mi miedo de volver a la música pop que amaban mis primeros fans”, dijo Gaga en un comunicado. “Fue como reensamblar un espejo roto: incluso si no puedes volver a unir las piezas perfectamente, puedes crear algo hermoso y completo a tu manera”.

Sigue leyendo: