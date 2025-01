Lista de nominados a los premios Razzie 2025: “Joker: Folie a Deux” compite por siete

El 21 de enero se dieron a conocer los nominados a los premios Razzie. Este año el filme “Joker: Folie a Deux” compite en siete categorías, incluyendo Peor Película. Le siguen las cintas “Madame Web”, “Megalopolis”, “Borderlands” y “Reagan”, con seis nominaciones cada una.

Más de 1,200 personas emitieron su voto de acuerdo a lo que ellos consideran las peores películas, actores, actrices y directores; el premio, llamado también Golden Raspberry, consiste en una frambuesa de plástico pintada de color dorado. Los ganadores se darán a conocer el 1 de marzo. A continuación, la lista completa de nominados:

Peor Película

“Borderlands”

“Joker: Folie a Deux”

“Madame Web”

“Megalopolis”

“Reagan”

Peor Actor

Jack Black – “Dear Santa”

Zachary Levi – “Harold and the Purple Crayon”

Joaquin Phoenix – “Joker: Folie a Deux”

Dennis Quaid – “Reagan”

Jerry Seinfeld – “Unfrosted”

Peor Actriz

Cate Blanchett – “Borderlands”

Lady Gaga – “Joker: Folie a Deux”

Bryce Dallas Howard – “Argylle”

Dakota Johnson – “Madame Web”

Jennifer Lopez – “Atlas”

Peor Actor de Reparto

Jack Black (sólo su voz) – “Borderlands”

Kevin Hart – “Borderlands”

Shia LaBeouf (en drag) – “Megalopolis”

Tahar Rahim – “Madame Web”

Jon Voight – “Megalopolis”, “Reagan”, “Shadow Land” y “Strangers”

Peor Actriz de Reparto

Ariana DeBose – “Argylle” y “Kraven the Hunter”

Leslie Anne Down (como Margaret Thatcher) – “Reagan”

Emma Roberts – “Madame Web”

Amy Schumer – “Unfrosted”

FKA twigs – “The Crow”

Peor Director

S.J. Clarkson – “Madame Web”

Francis Ford Coppola – “Megalopolis”

Todd Phillips – “Joker: Folie a Deux”

Eli Roth – “Borderlands”

Jerry Seinfeld – “Unfrosted”

Peor Combo en Pantalla

Cualquier pareja de personajes desagradables (pero especialmente Jack Black) – “Borderlands”

Cualquier pareja de “actores de comedia” – “Unfrosted”

Todo el elenco de “Megalopolis”

Joaquin Phoenix y Lady Gaga – “Joker: Folie a Deux”

Dennis Quaid y Penelope Ann Miller (como “Ronnie y Nancy”) – “Reagan”

Peor Precuela, Remake, Rip-Off o Secuela

“The Crow”

“Joker: Folie a Deux”

“Kraven the Hunter”

“Mufasa: The Lion King”

“Rebel Moon – Part Two: The Scargiver”

Peor Guión

“Joker: Folie a Deux”

“Kraven the Hunter”

“Madame Web”

“Megalopolis”

“Reagan”

