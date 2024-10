Lady Gaga anuncia el lanzamiento de su sencillo “Disease”

Lady Gaga está decidida a acaparar las listas de éxitos este otoño, y ha compartido en sus redes sociales un fragmento del video de “Disease”, el sencillo con el que regresa al género pop y que estará disponible en las plataformas a partir del 25 de octubre.

El clip -de tan sólo unos segundos- muestra a un hombre conduciendo un auto y persiguiendo a la cantante, quien usa un minivestido y corre desesperada. Al final se muestra la fecha de estreno de la canción.

“Disease” será el primer sencillo del próximo álbum de Lady Gaga, con un título provisional de LG7 y que estará disponible en febrero de 2025. Su anterior disco de género pop fue Chromatica, editado en 2020, y dos años después lanzó la balada “Hold My Hand”, tema principal de la película “Top Gun: Maverick”.

El 27 de septiembre la cantante estrenó Harlequin, un álbum de jazz que debutó en el Top 20 de la lista Billboard 200. Las canciones que incluye están inspiradas en Harley Quinn, el personaje que Gaga interpreta en la película “Joker: Folie a Deux”, la cual obtuvo en su mayoría críticas negativas.

El mes pasado, en una entrevista con New Musical Express, Lady Gaga comentó que el contenido de LG7 no se parecerá en nada al de Chromatica. “Es un disco completamente diferente…Lo que yo diría es que es todo para mí. Está destinado a ser ingerido como un momento de mi vida. Y también estoy muy entusiasmada con la idea de que no tengo que adherirme a una era si no quiero. Puedo tener varias a la vez”.

