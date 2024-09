Lady Gaga habló de los rumores acerca de que era hombre

Cuando Lady Gaga iniciaba su carrera, varias personas le preguntaron si en realidad era un hombre. Ella no hizo caso a esos rumores, pero tampoco habló públicamente de ello. Ahora, en una entrevista con Bill Gates la cantante explicó por qué no consideraba lo suficientemente importante ese tema.

Lady Gaga fue nombrada copresidenta del Comité de Artes y Humanidades del presidente Biden

El magnate empresarial habló con Gaga en el segundo episodio de la serie de Netflix “What’s Next? The Future With Bill Gates”. Ella comentó: “Cuando tenía veintitantos años, corría el rumor de que era un hombre. Fui por todo el mundo. Viajé para realizar giras y promocionar mis discos, y en casi todas las entrevistas a las que asistí -había imágenes en Internet que habían sido manipuladas- me decían: ‘Hay rumores de que eres un hombre’. ¿Qué tienes que decir al respecto?'”

Lady Gaga confesó que ofreció cinco shows de su gira Chromatica Ball con Covid

La artista (cuyo verdadero nombre es Stefani Joanne Angelina Germanotta) agregó que el no darle importancia a eso también le daba fortaleza a personas que son acosadas con ese tipo de cuestionamientos. “La razón por la que no respondí la pregunta es porque no me sentí víctima de esa mentira y pensé: ¿Qué pasa con un niño al que están acusando de eso, que pensaría de que una figura pública como yo sintiera vergüenza?”

La cantante de 38 años decidió manejar con más astucia ese tipo de rumores. “He estado en situaciones en las que aclarar un rumor no era lo mejor para el bienestar de otras personas. En ese caso, intenté ser sugerente y disruptiva de otra manera. Intenté utilizar la desinformación para crear otro punto disruptivo”.

Este año marca el gran regreso de Lady Gaga. Hace algunas semanas lanzó un sencillo titulado “Die With a Smile”, a dueto con Bruno Mars y que ocupa el Top 10 del Billboard Hot 100. El mes próximo estrenará una canción de su séptimo álbum, el cual estará disponible en febrero de 2025. Además, sus millones de fans esperan con ansia el 4 de octubre, fecha en la que llegará a los cines de Estados Unidos la película “Joker: Folie a Deux”, dirigida por Todd Phillips y en la que actúa con Joaquin Phoenix.

