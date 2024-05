Lady Gaga confesó que ofreció cinco shows de su gira Chromatica Ball con covid

Lady Gaga ofreció varios conciertos estando enferma. Recientemente, la cantante de 38 años reveló que hizo cinco shows de su gira Chromatica Ball cuando estaba enferma de covd-19.

De acuerdo con Entertainment Weekly, la cantante de “Rain on me” confesó, durante la premiere de la película su tour Gaga Chromatica Ball, que se llegó este sábado a Max, que hizo varios shows de su gira cuando tenía covid en vez de guardar reposo para recuperarse.

“Hice cinco shows con covid”, le dijo Gaga a Scott Evans de Access Hollywood. La confesión de la cantante generó aplausos entre los presentes. “Lo compartí con todos en mi equipo”, agregó.

Asimismo, Gaga aseguró que le dejó claro a su equipo de trabajo, bailarines y músicos que no tenían que presentarse con ella si no querían para no ponerlos en riesgo de contagio.

“Y dije: ‘No quiero que nadie se sienta incómodo en el trabajo, y no tienes que actuar, y no tienes que trabajar ese día, pero voy a hacer el espectáculo’, porque simplemente no quería decepcionar a todos los fans… La forma en que lo vi también fue que todos los fans se ponían en peligro todos los días al venir a los shows”, dijo la cantante, quien no dio detalles de las medidas de bioseguridad que utilizaron.

La confesión de Lady Gaga generó críticas en redes sociales, donde algunos la cuestionaron por exponer a su equipo de trabajo.

Con su gira Chromatica Ball Lady Gaga se presentó en 20 ciudades de países de Asia, América del Norte y Europa entre julio y septiembre de 2022.

Este sábado, la película de la gira se estrenó en la plataforma de streaming Max, antes HBO Max.

El show se grabó en el Dodger Stadium de Los Ángeles, al que asistieron 52.000 personas, en septiembre de 2022, como parte de la gira Chromatica Ball 2022. La producción ofrece una mirada cercana de la gira de la cantante de “Bad Romance”.

La primera semana de mayo, se estrenó el tráiler de Chromatica Ball Tour, se grabó en el Dodger Stadium de Los Ángeles, al que asistieron 52.000 personas, en septiembre de 2022, como parte de la gira Chromatica Ball 2022.

En el filme Lady Gaga interpreta canciones como “Stupid Love” o “Rain on Me”, ambas parte de su más reciente disco: Chromatica (2020), que se convirtió en el sexto disco de la cantante en alcanzar el número uno en la lista Billboard 200, lo que la convirtió en la primera artista femenina en lograrlo en la última década.

El disco, que fue lanzado en plena pandemia de covid-19, le dio otras satisfacciones a Lady Gaga como un premio Grammy a la Mejor Interpretación de un Dúo por “Rain on Me”, colaboración con Ariana Grande.

