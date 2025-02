El director Brady Corbet dice que no ha ganado dinero por su película “The Brutalist”

Para muchos, la película “The Brutalist” es la favorita para ganar el premio Oscar el 2 de marzo, pero su director, Brady Corbet, ha dado una gran sorpresa, ya que en una reciente entrevista reveló que, hasta el momento, no ha recibido ni un dólar por su trabajo en la cinta.

Al ser entrevistado por Marc Maron para el podcast “WTF”, Corbet comentó que durante los últimos tres años tanto él como su esposa Mona Fastvold han estado manteniéndose con el dinero que cobraron por un trabajo, aunque no aclaro si éste se relacionaba con el cine.

“Acabo de dirigir tres comerciales en Portugal”, dijo Brady. “Es la primera vez que gano dinero en años. Mi esposa y yo ganamos cero dólares en las dos últimas películas que hicimos”. Cuando Maron le preguntó al director de cuánto fueron sus ingresos tras su trabajo en “The Brutalist”, su respuesta fue muy directa: “En realidad, cero dólares”.

“The Brutalist” es protagonizada por Adrien Brody, Felicity Jones y Guy Pearce. La película, de casi cuatro horas de duración, se estrenó el año pasado en el Festival de Cine de Venecia, y a partir de ahí las críticas han sido buenas, lo cual ha conllevado una larga promoción -que no es pagada-, lo cual no ha permitido que Brady Corbet se dedique a otros proyectos de varios meses.

“Si miras ciertas películas que se estrenaron en Cannes, eso fue hace casi un año…quiero decir, nuestra película se estrenó en Venecia en septiembre. Entonces he estado haciendo esto durante seis meses. Y no tenía ingresos porque no tengo tiempo para ir a trabajar. Son viajes constantes (en la promoción), y también trabajas sábados y domingos. No he tenido un día libre desde las vacaciones de Navidad”.

Sin mencionar nombres, Brady Corbet agregó que se ha encontrado con varios directores, quienes le han comentado que, a pesar de lo populares que han resultado sus obras, se encuentran en una situación económica difícil: “He hablado con muchos cineastas que tienen películas nominadas este año, y no pueden pagar la renta. Quiero decir, es algo real”. “The Brutalist” está nominada a 10 premios Oscar: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Actor de Reparto, Mejor Música Original, Mejor Guión Original, Mejor Fotografía, Mejor Edición y Mejor Diseño de Producción.

