Rihanna regresa con nuevas canciones en el soundtrack de la película “Smurfs”

El 18 de julio se estrenará en Estados Unidos la película de animación “Smurfs”, basada en la serie de comics del artista belga Peyo. La cantante Rihanna dio su voz al personaje Smurfette, pero también tenía preparada una sorpresa, pues grabó nuevas canciones para el soundtrack.

Rihanna dice que le gustaría hacer un dueto con Billie Eilish

Al principio del trailer de la cinta Rihanna aparece diciendo: “No puedo esperar a que todos ustedes la vean este verano”; después se muestran personajes como Grouchy, Gargamel, Papa Smurf y uno nuevo llamado Influencer.

Rihanna comenta cuál es la actriz ideal para interpretarla en una película biográfica

En el avance se escucha “Don’t Stop The Music”, uno de los grandes éxitos de Rihanna, pero también un cover al clásico “Heaven Is a Place On Earth” (original de Belinda Carlisle). Los créditos anuncian que en la banda sonora habrá nueva música de la artista originaria de Barbados.

“Smurfs” muestra a Smurfette guiando a “los Pitufos” hasta París, Francia, tras la desaparición de Papa Smurf, quien ha sido raptado por el hechicero Gargamel y el hermano de éste, Razamel. La película es dirigida por Chris Miller, y en el elenco de voces también destacan John Goodman, Kurt Russell y Octavia Spencer.

El último álbum de Rihanna con material inédito fue Anti, lanzado en 2016. Desde hace varios años sus fans esperan con ansia una nueva producción musical, pero ella ha comentado que le gusta trabajar sin prisas: “Creo que la música, para mí, es un nuevo descubrimiento. Estoy redescubriendo cosas. He estado trabajando en el álbum durante tanto tiempo que dejé todo eso a un lado, y ahora estoy preparada para volver al estudio. Voy a empezar, ¡permítanme un segundo!”

Sigue leyendo: