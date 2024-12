Mariah Carey plasmó su autógrafo en el pecho de Rihanna (VIDEO)

El 17 de diciembre Mariah Carey terminó su gira Christmas Time, con un espectacular show en el Barclays Center de Brooklyn. La cantante Rihanna es una de sus grandes fans, y estuvo en la primera fila; lo que nadie esperaba es que le pediría un autógrafo, y mucho menos en su cuerpo.

Jason Lee -quien acompañó a la artista originaria de Barbados- compartió en su cuenta de Instagram un video que ya se ha hecho viral. Mariah baja del escenario y se dirige hacia donde está Rihanna; ésta pide un marcador rojo y le pregunta a Carey si puede darle un autógrafo en su pecho.

Mientras la reina de la Navidad escribía su nombre en el seno de Rihanna, ésta tomó su micrófono y dijo: “Todos ustedes, Mariah Carey está firmando mi t***”. Ambas se abrazaron efusivamente, al mismo tiempo que el público seguía aplaudiendo.

Debido a problemas de salud Mariah tuvo que cancelar varias de sus presentaciones en esta gira, pero afortunadamente se recuperó para el último concierto. Ella está celebrando que una vez más su canción “All I Want For Christmas Is You” ocupa el primer lugar en la lista Hot 100 de Billboard, con un total de 16 semanas en ese puesto a lo largo de los años.

El 25 de diciembre Mariah Carey se presentará en el show de apertura del juego navideño de la NFL entre los Pittsburgh Steelers y los Kansas City Chiefs. Ella interpretará su canción de 1994 que se ha convertido en un clásico; también estará presente Beyoncé Knowles.

