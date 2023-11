Mariah Carey promociona su propia muñeca Barbie para la temporada navideña

Mariah Carey se ha unido al grupo de famosas que cuentan con su propia muñeca Barbie. Pero la de ella se ha lanzado con motivo de la temporada navideña, usando un vestido largo y rojo como el que luce en el segundo video de su canción “All I Want For Christmas Is You”. Y de inmediato compartió en su cuenta de Instagram muchas fotografías en la que se muestra la figura.

En una reciente entrevista publicada en la revista People la cantante de 54 años informó cómo surgió este proyecto: “Cuando era pequeña, no tenía muchos juguetes, ni otras cosas. Lo único que realmente quería era la Barbie Superestrella. Después, cuando comencé a trabajar con la gente encargada de las muñecas, me enviaron un montón de Barbies Superestrella y fue algo realmente encantador”. Mariah también publicó un video animado en el que la muñeca aparece colocando regalos junto al árbol de Navidad.

Cuando personal de la compañía Mattel entró en contacto con Mariah para el diseño de la muñeca, ella cuidó cada detalle para que la figura (que ya está a la venta) luciera espectacular: “Tenía algunas notas. El pelo y otras cosas. Pero cuando vi mi muñeca, pensé: ‘Dios mío, esto es tan lindo’. Porque está basado en el vestido navideño que llevo en ese segundo video de la canción, que dirigió Joseph Kahn. (En Mattel) no dejaron que la V del vestido fuera tan baja como en el video, pero lo entiendo, porque es un día festivo y todo lo demás…por lo que es una Barbie muy recatada”.

La temporada navideña es una de las de más trabajo para Mariah Carey, y este año presenta su gira Merry Christmas One And All!, en la que interpreta el contenido del álbum que lanzó en 1994 y que contiene la canción que se convirtió en un clásico. Son en total 16 fechas, y el último concierto será el 17 de septiembre en el Madison Square Garden de Nueva York.

El día de hoy se llevará a cabo la entrega de los Billboard Music Awards 2023, en reconocimiento a los artistas musicales más populares del año. Aunque Mariah Carey no es uno de los finalistas, sí actuará en el evento; será la primera vez que ella interprete en una transmisión en vivo el tema “All I Want For Christmas Is You”, por lo cual es una de las presentaciones más esperadas de la noche.

