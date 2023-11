Mariah Carey revela cuál es su canción navideña favorita

Desde hace ya muchos años Mariah Carey ha expresado que le encanta la temporada navideña, y ahora reveló cuál es su villancico favorito. Pero contrario a lo que muchos podrían pensar, no se trata de su canción “All I Want For Christmas Is You”, sino de otro clásico.

La cantante fue invitada al programa de televisión de Jennifer Hudson, y ahí dijo que su tema navideño preferido es “The Christmas Song”, de Nat King Cole. “Esa canción era la favorita de mi abuela”. Hudson le preguntó cuántos árboles de Navidad tenía en su casa, a lo que Carey respondió: “No quiero que nadie se sienta excluido, porque tenemos muchos. No un campo per se; en la parte principal de la casa hay un bonito árbol, muy alto, con oro y plata, digo, no oro real, y luego hay un árbol pequeño, con luces multicolores, como el de Charlie Brown, con algunos adornos que fans hicieron para mí. Nos tomamos Polaroids y las colocamos en el árbol. Es divertido”.

Carey, quien se autodenomina “La reina de la Navidad”, también dijo que en los días previos a las fiestas sólo deja que en su casa se escuche música navideña. En cuanto a los filmes que ve, “hasta las películas tienen que ser con relación a la Navidad. Me encanta “Elf”. También la original de “Miracle On 34th. Street”. Es vieja, pero tiene algo. Todos aman “Home Alone”.

Mariah casi nunca ha hablado acerca de lo que cocina en Navidad, y Jennifer también la cuestionó acerca de ello. “Sí cocino, y nadie me lo cree. El día 23 de diciembre hago comida italiana, porque mi padre tenia una receta de Linguini con salsa blanca de almejas, y me dio la receta antes de que falleciera. También hago otras cosas, como la cena tradicional navideña. Y ayudo; digo, no soy la única que está cocinando. Agrego un poco de los condimentos”.

El amor de Mariah por la Navidad se ha visto reflejado también en la serie de conciertos que ofrece con temática de la temporada. Su nueva gira Merry Christmas One And All! comenzó el 15 de noviembre, y cuenta con fechas en Denver, Kansas City, Detroit y Boston, entre otras ciudades (el último show será en el Madison Square Garden de Nueva York). Año con año “All I Want For Christmas Is You” regresa a las listas de éxitos; la canción fue lanzada originalmente en 1994, pero tuvo que pasar más de una década para que las nuevas generaciones la descubrieran, convirtiendo el tema en un clásico que finalmente llegó al número 1 del Hot 100 de Billboard en 2019.

