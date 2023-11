Mariah Carey reacciona ante los comentarios que hace de ella Britney Spears en su libro

Mariah Carey se encuentra promocionando su próxima gira, que lleva por título Merrry Christmas One And All!, pero a su paso por el programa de televisión de Jimmy Kimmel la cantante se mostró sorprendida al enterarse de que Britney Spears la menciona en su polémico libro de memorias The Woman In Me.

En un momento de la entrevista Kimmel abordó el tema, y le preguntó a Mariah si sabía que Spears la mencionaba en el libro, a lo que la cantante respondió que algo había oído de eso, además de que la amaba. De inmediato el conductor procedió a leer el pasaje en el que la princesa del pop expresa su admiración por Carey: “En una entrega de premios toqué la puerta del camerino de Mariah. Ella abrió y de ahí salió la luz más bella. ¿Ustedes saben que ahora todos usamos aros de luz? Bueno, pues hace más de 20 años sólo Mariah sabía acerca de aros de luz. Y no puedo decir tan sólo su nombre, porque para mí ella siempre será Mariah Carey“.

Mostrándose orgullosa y halagada, Mariah estuvo de acuerdo en que en 2003 ya contaba con un aro de luz. “No es que yo dijera: “Me encanta un aro de luz”. Cuando cubres el borde inferior del anillo es mejor, porque a mí no me gusta verme bajo un rayo; es muy específico. A propósito, lo que dice Britney es muy dulce”. A todo ello Kimmel agregó: “(Britney) también dijo que tú le enseñaste todo acerca de la iluminación, ¡pero ahora también me estás enseñando a mí acerca de eso!”

