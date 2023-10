Mariah Carey anuncia las fechas de su gira “Merry Christmas One and All!”

Desde que su canción “All I want for Christmas is you” se convirtió en un clásico Mariah Carey aprovecha la temporada navideña para ofrecer un concierto en el que interpreta villancicos. Pero este año la cantante está lista para llevar su espectáculo a un mayor número de fans, y a través de sus redes sociales anunció su gira Merry Christmas One and All!, que comenzará el 15 de noviembre en Highland, California.

Junto con las fechas de los conciertos (que serán 13 en total, incluyendo presentaciones en Baltimore, Boston, Chicago y Kansas City) Carey escribió el mensaje: “Sí, ¡el descongelado real ha comenzado!”; el último show será en el Madison Square Garden el 17 de diciembre. Fue hace cuatro años cuando la artista estrenó el especial de televisión “Mariah Carey’s Magical Christmas Special”, y de 2019 a 2022 “All I want for Christmas is you” ha ocupado el número 1 en el Hot 100 de Billboard durante la última semana del año.

