Cuánto gana Mariah Carey cada año por su canción “All I Want for Christmas Is You”

La muy famosa canción “All I Want for Christmas Is You” de la cantante de Mariah Carey es todo un éxito cada año.

Algunos aman la navidad, otras odian la navidad, pero en definitivamente es una de las mejores épocas económicamente para la cantante.

Esto debido a que la melodía se ha convertido en un himno omnipresente con la llegada de diciembre desde que se lanzó en 1994, y hasta la fecha sigue generando mucho dinero a Mariah.

La melodía ganó $ 60 millones en regalías desde su lanzamiento, lo que se significa $ 2,6 millones al año, según artículo de 2017 de The Economist.

Pero no está claro si la canción ha generado la misma cantidad de dinero desde ese año.

Aunque, si la canción tiene el mismo éxito en esta temporada navideña, Carey podría estar buscando la asombrosa cantidad de $ 75 millones solo con ese clásico navideño.

Lo más irónico de esto, es que en el mensaje de la canción, es que Mariah no quiere muchas cosas para Navidad.

Además, la popularidad de la canción no ha disminuido desde los años en que fue calculado las regalías. De hecho, “All I Want for Christmas Is You” encabeza la lista de sencillos de varios países, por ejemplo Reino Unido.

La canción debutó en el número cinco y alcanzó el puesto número dos en la lista de singles del Reino Unido cuando se lanzó por primera vez en 1994.

Desde entonces, lo más alto que alcanzó la canción en el Big Top 40 fue el número seis, en 2011.

Carey le detalló a Entertainmet Weekly de dónde halló la inspiración para la canción: “Escribí el principio y el medio en el teclado en una pequeña casa en el norte del estado de Nueva York, en una habitación sola”.

“Comencé a pensar en todas las cosas navideñas y en crecer como un niño que ama la Navidad. Creo que es por eso que es un disco tan festivo”, agregó.

En 2021, subió a la cima del Billboard Hot 100 por tercer año consecutivo. Con la canción de casi tres décadas, ese logro es increíblemente raro.

Pese a todo el amor que recibe la canción, también hay muchas personas que la odian. Una encuesta publicada por Huawei pidió a los británicos que votaran sobre lo que consideraban lo “más molesto de las festividades”, y el éxito de temporada de Carey encabezó la lista por un amplio margen.

