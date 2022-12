Mariah Carey abre las puertas de su penthouse para que sus fans se tomen ahí sus fotos navideñas

Foto: Isaac Brekken for iHeartMedia / Getty Images

La cantante neoyorquina Mariah Carey, de 52 años y quien falló en su intento de ser catalogada como ‘La Reina de la Navidad’, decidió abrir las puertas de su penthouse a dos de sus fans para que puedan realizar ahí sus sesiones fotográficas de temporada, ya que ella estará por unos días en su hogar de Aspen.

De acuerdo a información de diversos medios de comunicación, la intérprete de ‘All I Want For Christmas Is You’ permitirá a sus seguidores disfrutar por dos días, el 16 y el 19 de diciembre, de su vivienda de Manhattan.

Además de poder gozar de una envidiable sesión de fotos en su terraza, los afortunados elegidos de la dinámica, que tiene un valor de $20.19 dólares, también podrán degustar unos refrescantes cócteles, pasar tres noches en uno de los hoteles favoritos de la cantante y presenciar el show navideño que brindará, el 16 de diciembre, en el Madison Square Garden.

Contrario a otras mecánicas, en esta todos los gastos están incluidos, tal y como sucede con los vuelos desde su lugar de origen, así como los traslados dentro de la Gran Manzana y los ingresos a diversas atracciones.

La fecha límite para reservar la experiencia es el 14 de diciembre y su costo es de $20.19 dólares porque, en 2019, la canción ‘All I Want for Christmas is You’ llegó al número 1 en la lista Billboard Hot 100.

Para conocer más detalles de la dinámica preparada para todo fan de Mariah Carey, da clic aquí.

