Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera muestran emocionados la decoración de su casa por Navidad

Aunque el 2022 no ha sido sencillo para la pareja, en especial para Carlos Rivera, quien sufrió la partida de su padre, la parejita está muy contenta con el próximo arribo de la Navidad y así lo demostraron con la decoración de su linda casa, la cual ya está más que lista para recibir las próximas fiestas.

En un video, que ella publicó en su cuenta de Instagram, pudimos notar cómo es su árbol, así como los detalles extras que incluyeron a lo largo y ancho de su dulce hogar.

“¡Navidad!🎄🏠❤️”, fue el único texto con el que Cynthia acompañó su material, el cual fue musicalizado con el tema ‘All I Want for Christmas is You’ de Mariah Carey.

Su árbol, el cual es del tradicional color verde y simula estar nevado, fue decorado con luces cálidas, con esferas de color rojo y negro, así como con campanas blancas, con estrellas rojas, con copos de nieve, con piñas, con ardillas y con osos polares.

Los osos polares son grandes protagonistas en su decoración, pues también aparecen en la base de su árbol para sobre una especie de tambores.

También presumió las coronas que decorarán algunas de sus paredes y la puerta de acceso a su propiedad, las cuales, al igual que su árbol, simulan estar nevadas.

