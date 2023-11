En video, Mariah Carey se “descongela” para anunciar la época navideña

Desde hace algunos años Mariah Carey espera a que termine Halloween para anunciar, muy a su manera, el inicio de la época navideña. Ahora lo hizo publicando en sus redes sociales un video que inicia mostrando cómo se abre la compuerta de una bóveda.

Posteriormente aparecen varios hombres con máscaras rodeando un gigantesco bloque de hielo, en cuyo interior se encuentra la artista, pero ésta lo rompe debido a su alto registro vocal, dejándose ver cantando su tema clásico de la temporada “All I Want For Christmas Is You” y usando un ajustado enterizo rojo. El clip lleva hasta el momento más de un millón y medio de likes tan sólo en Instagram.

Año con año Mariah Carey regresa a las listas de éxitos tanto con esa canción como con el álbum que la incluye (Merry Christmas). En las próximas semanas ella comenzará una gira titulada Merry Christmas One And All!, que comenzará el 15 de noviembre en Highland, California. Serán 16 conciertos, y el último se llevará a cabo en el Madison Square Garden de Nueva York.

