Mariah Carey comentó sobre su próxima colaboración con Millie Bobby Brown

Hace algunos días la joven actriz Millie Bobby Brown dio a conocer que es buena amiga de la cantante Mariah Carey; ahora ésta comentó que ambas trabajan en una colaboración con la que darán una sorpresa a sus fans esta temporada de fin de año.

Al asistir al programa de Jimmy Fallon para promocionar sus próximos conciertos navideños Carey confirmó el proyecto entre ella y la estrella de la serie “Stranger things”, pero no quiso dar más detalles: “Tal vez no es sólo musical. No lo sé. No puedo decir qué es. Son cosas divertidas”.

Mariah también habló acerca de cómo comparte sus experiencias con Millie -quien se refirió a ella como “una mentora”-, sobre todo al haber comenzado su carrera siendo muy joven: “Como una mujer que comenzó tan joven en esta industria, a la mayoría de las personas les dan canciones y les dicen: ‘Así es como vas a hacer esto y esto es lo que debes hacer’. La única cosa en la que insistí fue: ‘No puedes obligarme a hacer canciones de otras personas’. Ahí es donde hablo con Millie sobre cosas. Eso es lo que ella quiso decir, creo, sobre un mentor y una guía. Algo así como ‘No cedas si no tienes que hacerlo'”.

