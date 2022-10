Así es la mansión que Mariah Carey malvende en Atlanta por falta de interesados

La cantante neoyorquina Mariah Carey, de 52 años, se sumó en semanas recientes a la larga lista de celebridades que han sufrido de más con la venta de sus mansiones. En su caso es por la propiedad que tiene en Atlanta, Georgia, la cual lanzó a la venta en septiembre pasado, pero la falta de interesados provocó que tuviera que reconsiderar su postura.

Hace un mes la anunció en $6.5 millones de dólares, sin embargo, ahora ya está en $6 millones de dólares, tal y como lo dio a conocer el portal especializado Mansion Global.

Las razones por las que redujo sus pretensiones económicas son desconocidas, sin embargo la falta de dinero no sería una de ellas, sino que su urgencia iría más bien relacionada a la desagradable experiencia que tuvo hace unos meses, cuando unos sujetos desconocidos violaron su intimidad y entraron a robar a su hogar.

La casa, que hasta hace no mucho fue habitada por Dwayne ‘The Rock’ Johnson, fue adquirida, en noviembre de 2021, por la intérprete de ‘All I Want For Chistmas Is You’, tras desembolsar $5.65 millones de dólares.

La mansión, construida en 1992, cuenta con una extensión de 12,575 pies cuadrados, con nueve recámaras y con 13 baños.

Al igual goza de vestíbulo, de cocina, de antecomedor, de comedor, de sala de estar, de sala principal, de sala de cine, de oficina, de gimnasio, de cuarto de lavado, de garaje para varios vehículos, entre otras habitaciones.

Así es la zona de estar del aún hogar de Mariah Carey. (The Grosby Group)

La cocina es bastante amplia y abierta. Está equipada con alacenas de color blanco, con electrodomésticos de alta gama, con una isla central que puede funcionar para preparar los alimentos y como desayunador. Al igual tiene espacio para una mesa de antecomedor para ocho personas.

La cocina es súmamente amplia. (The Grosby Group)

La recámara principal cuenta con el sitio más que suficiente para una cama grande y para un par de salas de estar. También tiene una chimenea, un amplio vestidor, así como un baño con tocador, con otro tocador estilo camerino, con bañera y con walk-in shower.

La recámara principal es sumamente amplia. (The Grosby Group)

Al exterior, en su lote de 4.1 acres, cuenta con extensas áreas verdes, con casa de huéspedes, con piscina con su respectiva área de spa, con cancha de tenis, entre otras amenidades.

Así se ve desde las alturas la mansión de Mariah Carey en Georgia. (The Grosby Group)

