Mariah Carey se deshace de su mansión de Georgia pocos meses después de haber sido robada

La cantante neoyorquina Mariah Carey, de 53 años, decidió poner a la venta la casa que posee en Sandy Springs, Georgia, la cual hace unos meses fue robada, lo que desató el pánico de la celebridad.

El ya no sentirse tranquila en casa no habría sido el motivo principal por el que optó por desprenderse de la vivienda, sino que su decisión va mucho más allá, pues desea volver a vivir de tiempo completo a Nueva York.

La casa, que hasta hace no mucho fue habitada por Dwayne ‘The Rock’ Johnson, fue adquirida, en finales de 2021, por la intérprete de ‘All I Want For Chistmas Is You’, tras desembolsar $5.65 millones de dólares.

A pesar de no llevar ni un año con la residencia, la ex de Luis Miguel piensa en grande y ya la anunció en $6.5 millones de dólares, por lo que podría anotarse una ganancia de $900 mil dólares en muy poco tiempo

¿Cómo es la casa de Mariah Carey que busca vender?

La mansión, que pasó a manos de Mariah Carey en noviembre de 2021, fue construida en 1992 y cuenta con una extensión de 12,575 pies cuadrados, con nueve recámaras y con 13 baños.

Al igual goza de vestíbulo, de cocina, de antecomedor, de comedor, de sala de estar, de sala principal, de sala de cine, de oficina, de gimnasio, de cuarto de lavado, de garaje para varios vehículos, entre otras habitaciones.

Esta habitación es una de las más lindas de la residencia (The Grosby Group)

La cocina es bastante amplia y abierta. Está equipada con alacenas de color blanco, con electrodomésticos de alta gama, con una isla central que puede funcionar para preparar los alimentos y como desayunador. Al igual tiene espacio para una mesa de antecomedor para ocho personas.

La cocina destaca por su elegancia y por sus dimensiones (The Grosby Group)

La recámara principal cuenta con el sitio más que suficiente para una cama grande y para un par de salas de estar. También tiene una chimenea, un amplio vestidor, así como un baño con tocador, con otro tocador estilo camerino, con bañera y con walk-in shower.

La recámara principal es sumamente espaciosa (The Grosby Group).

Al exterior, en su lote de 4.1 acres, cuenta con extensas áreas verdes, con casa de huéspedes, con piscina con su respectiva área de spa, con cancha de tenis, entre otras amenidades.

Así luce desde las alturas la mansión que Mariah Carey puso al mejor postor (The Grosby Group)

