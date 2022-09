Video: Maluma cumple sueño de fan con cáncer y le obsequia hermosa casa

El cantante colombiano Maluma, de 28 años, ha dado muestras de su noble corazón en más de una ocasión, en especial con Bastian, un joven fan que padece cáncer, a quien ve con cierta frecuencia e, incluso, lo considera su maestro de vida.

Las enseñanzas que el pequeño le ha dado al intérprete de ‘Hawái ‘ se han visto retribuidas en más de una ocasión. Por ejemplo, en diciembre de 2021, le obsequió un smartphone y ahora fue más allá, al haberle regalado una linda casa.

Por medio de un video, con duración de unos cuantos segundos, se aprecia el instante en que el reggaetonero recorre la residencia, mientras es acompañado por su fiel seguidor.

En un inicio, Maluma le hizo creer a su fan, quien está en silla de ruedas, que lo había llevado a ese sitio porque quería conocer su opinión sobre las reformas que le pensaba hacer.

“Bastian, te traemos aquí para que nos des el visto bueno con este proyecto. Bastian, te gusta esto acá ¿o no? Es que le quiero hacer como unas reformas”, le dijo el intérprete de ‘Felices los 4’, mientras recorrían la vivienda y la zona de patio.

A continuación le dio a Bastian un folder con una hoja y la pidió que la leyera en voz alta, siendo ahí donde ocurrió la magia.

“Bastian, desde que te conocí, te dije que los sueños se hacen realidad. Bienvenido a tu casa nueva”, leyó el menor entre lágrimas.

Su conmovedora reacción provocó que su emocionada madre, y el propio Maluma, no pudieran contener el llanto y corrieran a darle un efusivo abrazo.

“Voy a decir unas palabras. Luchen por sus sueños, los sueños se cumplen. No dejen de luchar. Se demoran, pero llegan. Siempre, no dejen de luchar. Me siento feliz. Estoy que salto”, dijo el menor, visiblemente esperanzado, al término del video.

El hermoso material registra, hasta el momento, más de 470,000 corazones y cualquier cantidad de comentarios de famosos y de fans, quienes reconocieron, con emojis y con palabras, el noble corazón del nacido en Medellín.

Sigue leyendo:

Oprah Winfrey le vende en una millonada su mansión de Montecito a Jennifer Aniston

Mackenzie Scott, ex de Jeff Bezos, dona dos de sus millonarias mansiones de Beverly Hills

¿Qué pasó con la casa donde nació la reina Isabel II hace 96 años?

Dayanara Torres recuerda con nostalgia su humilde casa de Puerto Rico; el baño no tenía puerta