Mariah Carey lanza su línea de productos con motivos navideños

Foto: Isaac Brekken for iHeartMedia / Getty Images

Cada año la cantante Mariah Carey goza de gran popularidad gracias a su tema “All I want for Christmas is you”, pero ahora dio a conocer a través de sus redes sociales varios videos que preparaban a sus fans para las fiestas de fin de año. Todo ha sido el preámbulo para el lanzamiento de su propia línea de productos navideños, que están a la venta en su tienda oficial MariahCareyShop.com.

La mercancía es variada, y se pueden encontrar camisetas, pijamas, esferas navideñas, delantales, velas y batas, sin olvidar el álbum Merry Christmas, que se volvió en un clásico de la temporada y de la discografía de Mariah. Los precios oscilan entre los $15 y $140 dólares.

El 1 de noviembre Mariah Carey publicó un clip en el que pasa de ser una sexy bruja de Halloween a lucir un ceñido atuendo rojo para comenzar la temporada navideña. La cantante ofrecerá dos conciertos en diciembre para celebrar las fiestas de fin de año y acaba de lanzar el libro para niños The Christmas princess, con ilustraciones de Michaella Angella Davis.

