Millie Bobby Brown revela detalles de su curiosa amistad con Mariah Carey

La protagonista de la exitosa serie ‘Stranger Things’ Millie Bobby Brown ha estado dando entrevista en los últimos días, pues está en el medio de la promoción de la secuela de ‘Enola Holmes’, película en la que interpreta a la hermana de Sherlock Holmes, quien es interpretado por Henry Cavill en la cinta. En ella, la actriz intenta resolver nuevos misterios por los que terminará enfrentándose a grandes problemas.

En su última entrevista en el programa de Jimmy Fallon, la actriz británica de 18 años ha revelado públicamente que actualmente tiene una relación cercana con la cantante Mariah Carey, de 53 años. Las dos artistas han estado en los mismos eventos en los últimos años y debido a la admiración que siente la joven por la icónica intérprete, ambas han cosechado un lindo vínculo personal.

Ambas famosas salen normalmente para disfrutar comida china, charlar sobre confidencias e incluso han vivido una que otra sesión improvisada de canto. Millie Bobby Brown también ha podido compartir el estudio de grabación con la diva del canto, pero aún no sabe si estos momentos podrían convertirse en una colaboración discográfica que el público podría disfrutar.

“Es verdad eso de que arranca a cantar cuando estamos comiendo comida china. He estado con ella en el estudio y tengo que decir que es la experiencia más mágica. Es la artista con más talento que he conocido nunca”, ha confesado con ojos de asombro al hablar con el presentador. Sin embargo, ella no es la única que expresa su admiración, pues Carey también la admira, por lo que Millie asegura que ha encontrado en ella alguien que representa una luz en su camino.

Es que Millie Bobbie Brown aseguró que “la razón [por la que conectan] es porque ella creció en el ojo público y nos ha llevado ha conectar en muchos niveles”.

“Conocí a Mariah y conectamos al instante. Me encanta la forma que tiene de dirigir su vida con tanto poder. Es una mujer de muchos conocimientos, es muy sabia”, ha añadido la adolescente en su entrevista de este jueves. “Y es una luz de guía increíble para mí, por la manera en que hemos conectado”, ha alabado a la estrella del pop.

