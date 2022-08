Millie Bobby Brown habla sobre la “tóxica” relación que tuvo con Hunter Ecimovic

Millie Bobby Brown ha vuelto a hablar de su “insana” relación con la estrella de TikTok, Hunter Ecimovic, asegurando que llegó a sentirse “impotente y vulnerable” durante el tiempo que pasó junto a él y aún después de terminar su noviazgo en 2021.

En una conversación con la revista Allure, la protagonista de la exitosa serie “Stranger things” describió la dinámica con Hunter como “poco saludable”. Sin embargo, agregó que nadie en el set de la producción de ciencia ficción de Netflix ambientada en los años 80 “sabía” lo que sucedía en su relación. “Nadie en el set sabía que estaba pasando por ello, así que fue un poco agradable ser capaz de lidiar con eso yo misma y que nadie más lo supiera. Fue muy complicado cuando todo el mundo se enteró”, detalló la actriz.

Después de su ruptura, Hunter hizo una serie de comentarios sobre la vida sexual de la actriz en julio del año pasado, lo que llevó a Brown a tomar terapia y embarcarse en un año de sanación, antes de comenzar a salir con Jake Bongiovi, el hijo de 20 años del cantante Jon Bon Jovi. “Fue un año de curación. Cuando me humillaron públicamente de esta manera me sentí fuera de control e impotente. Al alejarme y darme cuenta de todo lo que valgo y que esta persona no me ha quitado nada, me sentí muy fortalecida. Sentí que mi vida había pasado por fin una página y que realmente había terminado un capítulo que se sentía tan largo”.

Es por ello que ahora Millie desea “ayudar” a sanar a otras personas que viven en una situación similar a la de ella. “En última instancia, todo lo que quiero hacer con mi carrera es ayudar a los jóvenes a saber que yo también paso por cosas. No soy esa persona perfecta que vende productos para el cuidado de la piel y que aparece en “Stranger things”. He tomado decisiones equivocadas”.

