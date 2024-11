En video, Mariah Carey dice que “ya es hora” para la temporada navideña

Mariah Carey despidió al Halloween y ha dado la bienvenida a la temporada navideña, en un video que publicó en su cuenta de Instagram y que lleva hasta el momento más de 2 millones de likes.

En el clip, Carey aparece disfrazada como Morticia Addams y baila con un hombre en una vieja mansión, pero poco después descubre el ya famoso traje rojo que lució en la portada de su álbum Merry Christmas de 1994. Ella canta la frase “It’s time” (“Ya es hora”), con la que anuncia las fiestas de fin de año.

Varias famosas como Shania Twain, María Becerra y Bebe Rexha publicaron comentarios positivos acerca del video. Mariah tiene varios proyectos para las próximas semanas: ella iniciará su gira de conciertos navideños el 6 de noviembre, y lanzará una línea de productos decorativos, como botas afelpadas para la chimenea, esferas y pies de árboles.

Además, la cantante está celebrando el 30 aniversario de Merry Christmas, y relanzará el sencillo “All I Want For Christmas Is You”, con nuevas portadas y tracks exclusivos. La canción ha ocupado el número 1 de los charts en varios años y la propia Carey ha grabado varias versiones, una de éstas con Justin Bieber en 2011.

Desde hace cinco años, en el mes de noviembre, Mariah Carey comenzó a compartir en sus redes sociales videos con la frase “It’s time”. Ella recientemente fue entrevistada para The New York Times y comentó que en 1994 no estaba segura de grabar un álbum navideño: “Sentía que era demasiado pronto en mi carrera para hacerlo”. Todo cambió al trabajar en los arreglos con el productor Walter Afanasieff y componer en un pequeño teclado la melodía de “All I Want For Christmas Is You”, sin imaginar que una década después la canción se convertiría en un clásico.

