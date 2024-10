Mariah Carey relanzará su canción “All I Want For Christmas Is You”

Mariah Carey ya está preparando su agenda para la temporada navideña, y ha comenzado a dar sorpresas a sus fans, pues anunció que relanzará el sencillo “All I Want For Christmas Is You”, con motivo del 30 aniversario de su estreno.

En su cuenta de Instagram la cantante publicó dos de las cuatro portadas para el single. Una de las imágenes es un homenaje a la foto de su álbum de 1994 Merry Christmas, que la muestra luciendo un ajustado traje de color rojo.

El mensaje que Carey escribió en su post fue: “Aunque definitivamente aún no es tiempo de escuchar música de Navidad, quise compartir con ustedes un vistazo de #MerryChristmas30 🎄”.

Mariah también hará una gira por Estados Unidos con motivo de las fiestas navideñas, titulada Christmas Time. Serán 20 fechas en total, comenzando el 6 de noviembre en Highland, California y terminando el 17 de diciembre en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York.

“All I Want For Christmas Is You” regresa cada año a las listas de éxitos. Desde 2019 la canción ha ocupado el primer lugar del chart Hot 100 de Billboard en la temporada navideña. El álbum Merry Christmas de Mariah Carey también será relanzado este otoño, en una versión especial.

