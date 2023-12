Mariah Carey y Bryan Tanaka se separan tras siete años de relación

Tras siete años de relación, Mariah Carey y Bryan Tanaka terminaron su relación. Esta semana, una fuente cercana a la ex pareja le confirmó a PageSix que la cantante y el bailarín decidieron separarse.

De acuerdo con la fuente, el motivo de la separación era la diferencia de edad. Al parecer, el bailarín, 14 años menor que la cantante, había comenzado a tener una visión a futuro para su vida que no resonaba con los planes de la artista.

“Él quiere tener una familia. Ella no está ahí”, dijo la fuente a PageSix en referencia a Carey, de 54 años de edad y quien ya tiene dos hijos: Moroccan y Monroe, fruto de su relación con Nick Cannon. Por su parte, Tanaka, de 40 años de edad, aún no tiene hijos.

La fuente agregó que era de esperarse que, en algún punto de la relación, surgieran diferencias entre Mariah Carey y Bryan Tanaka por la diferencia de edad, puesto que el bailarín quería formar su propia familia.

La última vez que Mariah y Bryan fueron vistos juntos fue en el cumpleaños de la cantante en marzo; sin embargo, esta no es la primera vez que la cantante y el bailarín se separan. En 2017, la intérprete de “All I Want for Christmas Is You” decidió tomarse un tiempo, pero dieron volver a las pocas semanas.

Primeros indicios de que la relación entre Mariah Carey y Bryan Tanaka

Los rumores de separación surgieron esta semana, cuando la cantante sorprendió al irse de viaje sola a Aspen, Colorado; sin embargo, la señal más evidente fue la ausencia de Tanaka en la gira Merry Christmas One and All!, que comenzó en noviembre.

Aunque los rumores de ruptura son recientes, Carey empezó a dar señales de que las cosas no iban muy bien en su vida a principios de mes.

“He estado esperando estas Navidades durante todo el año. Desde el año pasado, porque el año pasado no fue el mejor”, dijo en una entrevista con People en Español. “Estoy agradecida por todos, pero no ha sido mi versión más divertida de la Navidad”, agregó.

¿Cómo se conocieron Mariah Carey y Bryan Tanaka?

Mariah Carey y Bryan Tanaka se conocieron en 2006, cuando él trabajó como su bailarín de respaldo; sin embargo, no fue hasta diez años después que la relación empezó.

Al principio, la relación entre la cantante y el bailarín no fue vista con buenos ojos. Primero, por la diferencia de edad entre ambos y, segundo, porque al poco tiempo de iniciar el romance Tanaka se convirtió en el manager de la artista.

En ese momento, los medios de comunicación advertían que la relación podría ser un desastre para la carrera de Mariah. Incluso, se llegó a comparar con la situación que vivió Britney Spears con Kevin Federline, puesto que también era bailarín y no sabía nada de representar a una superestrella del nivel de Carey.

Antes de su relación con Mariah Carey, no se conocía nada de la vida de Bryan Tanaka.

Otras relaciones fallidas de Mariah Carey

En 1993, Carey se casó con Tommy Mottola, presidente de Sony Music. Fue su primer matrimonio y terminó en 1998.

En ese momento, la cantante tenía 23 año y el empresario 44. Con el paso del tiempo, Carey ha sido crítica con esta relación, tachándola de tóxica y abusiva. “No tenía libertad como ser humano. Era casi como estar presa”, dijo en una entrevista con la revista Cosmopolitan.

Tras divorciarse de Mottola, conoció al cantante mexicano Luis Miguel, con quien mantuvo un breve romance entre 1999 y el año 2000.

En 2008, se casó con el comediante y presentador de televisión Nick Cannon, con quien tuvo dos hijos. Se divorciaron en 2016.

Carey también estuvo comprometida con el empresario australiano James Packer, con quien mantuvo una relación breve y un compromiso todavía más breve, que se canceló también en 2016.

